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Китайскую Ansteel заинтересовала уральская металлургия
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Китайскую Ansteel заинтересовала уральская металлургия 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область расширяет технологическое и инвестиционное сотрудничество с китайскими компаниями в сфере промышленного производства. В частности, сталепромышленный холдинг Ansteel Group Corporation, входящий в 500 крупнейших мировых транснациональных корпораций, готов стать инвестором уральских металлургических проектов.
Сотрудничество в этой сфере обсудил с руководством «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) директор российского представительства Ansteel Construction Group Russian, вице-президент материнской компании Цзян Сихун, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Топ-менеджер рассказал, что Ansteel намерена углублять сотрудничество со Свердловской областью как с центром черной и цветной металлургии и металлопроката. Договоренности будут зафиксированы в партнерском соглашении, которое КРСУ и Ansteel Group Corporation планируют подписать на площадке V Российско-Китайского ЭКСПО.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, эти инициативы могут стать очередным успешным российско-китайским проектом в высокотехнологичной отрасли.
"Промышленное и инвестиционное сотрудничество в высокотехнологичных секторах — это приоритетное направление взаимодействия Свердловской области с Китаем. У нас есть положительный инвестиционный опыт партнерства с предприятиями из Поднебесной в металлургической сфере. Вместе с тем регион готов предложить сотрудничество и в таких отраслях, как машиностроение, приборостроение, электронная, химическая, фармацевтическая промышленность. Все эти темы будут обсуждаться на площадке Российско-Китайского ЭКСПО", — подчеркнул министр.
Стоит отметить, что КРСУ уже ищет для Ansteel технологического партнера по созданию в регионе производства проката прутковой стали. Также холдинг заинтересовали инициативы свердловских металлургов, в частности, в сфере порошковой металлургии и производстве специальных сталей.
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