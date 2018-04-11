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Популярные аккаунты будут наказывать за фейки во время бедствий
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Популярные аккаунты будут наказывать за фейки во время бедствий 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Владельцев популярных аккаунтов в соцсетях с многочисленной аудиторией предложили наказывать за разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и распространение заведомо ложной, а также явно направленной на пропаганду войны информации во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующее предложение подготовлено экспертным советом молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте. Оно будет направлено в комитет Госдумы по информполитике, сообщил RT.
Мы предлагаем обязать соцсети ввести реестр популярных блогеров и пабликов в соцсетях с аудиторией не менее 100 тысяч пользователей, давать им соответствующую верификацию, чтобы популярные сообщества и пользователи при публикации информации опирались на факты и не вводили людей в заблуждение. Такие нормы не станут ограничениями, а позволят сформировать культуру обмена информацией
Илья Зотов, глава Совета.
По мнению главы экспертнгого совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте, такая мера нужна, чтобы владельцев страниц и пабликов можно было идентифицировать и применить к ним административное наказание. Так, за распространение фейков и призывающих к вражде постов граждан предлагают штрафовать на сумму в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а юрлица — от 600 тысяч до миллиона рублей. При этом соцсетям предлагается в обязательном порядке под угрозой штрафов удалять подобные посты.
По мнению авторов инициативы, если ложная информация принесла тяжелые последствия, то виновных нужно наказывать уже в уголовном порядке. Пранкеры Лексус и Вован, внесшие это уточнение, считают, что конкретные сроки лишения свободы установят депутаты профильного комитета.
Политолог Владимир Корнилов тем временем указал, что, например, в Facebook, конечно, начали борьбу с фейками, но  как-то  однобоко, сообщила «Газета.ru». Зачастую блокировке подлежат совсем не те, кто виновен.
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