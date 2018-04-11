Ещё
Алиханову приходится спать на лавочке в Шереметьево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила сбивать ракеты США
Россия пригрозила сбивать ракеты США

Алиханову приходится спать на лавочке в Шереметьево 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Задержки в калининградском Храброво происходят из-за нелетной погоды, передает «Клопс». По словам главы региона Антона Алиханова, после реконструкции аэропорт сможет принимать рейсы и при неблагоприятных условиях.
«Я сам часто становлюсь жертвой переносов рейсов в Калининград — приходится спать на лавочках в Шереметьево и ждать самолет по 5-6 часов. После полной реконструкции значительно увеличатся допуски оборудования по телеметрии и другим параметрам. Это даст возможность принимать самолёты даже в плохую погоду. Так что многочасовые задержки прекратятся», — рассказал Алиханов.
Напомним, сегодня на площадке «ФедералПресс» пройдет обсуждение на тему «Транспортная доступность Калининградской области: пассажирские перевозки». Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта «Калининградский экспертный клуб».
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пить по-новому. Челябинские собственники «Магнума» строят планы на Екатеринбург МЧС: каждый пятый ТЦ в России не соответствует нормам Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль продолжил безустанное падение212
США готовят новый удар по России685
Россия пригрозила сбивать ракеты США141
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель84
Авиакатастрофа в Хабаровске10
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение