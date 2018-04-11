Алиханову приходится спать на лавочке в Шереметьево

Задержки в калининградском Храброво происходят из-за нелетной погоды, передает «Клопс». По словам главы региона Антона Алиханова, после реконструкции аэропорт сможет принимать рейсы и при неблагоприятных условиях.

«Я сам часто становлюсь жертвой переносов рейсов в Калининград — приходится спать на лавочках в Шереметьево и ждать самолет по 5-6 часов. После полной реконструкции значительно увеличатся допуски оборудования по телеметрии и другим параметрам. Это даст возможность принимать самолёты даже в плохую погоду. Так что многочасовые задержки прекратятся», — рассказал Алиханов.

Напомним, сегодня на площадке «ФедералПресс» пройдет обсуждение на тему «Транспортная доступность Калининградской области : пассажирские перевозки». Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта «Калининградский экспертный клуб».

Фото: архив ФедералПресс