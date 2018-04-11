В Орловской области на «Вахту Памяти» съедутся более 700 поисковиков

Межрегиональная акция пройдёт с 20 апреля по 9 мая на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов.

Торжественное открытие «Вахты Памяти» пройдёт 16 апреля на воинском захоронении у поселка малая Гать Образцовского сельского поселения Орловского района. Начало мероприятия в 14.00, сообщили в пресс-службе облправительства.

От Орловской области в «Вахте Памяти» будут принимать участие поисковая общественная организация «Взлет», Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга», Межрегиональное поисковое объединение «Костер», Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны», Военно-исторический клуб «Орловский рубеж», Военно-исторический поисковый клуб «Батальон», Поисковый отряд «Память», Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».