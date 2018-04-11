В Сургуте планируют ввести одностороннее движение во дворах

Чиновники администрации Сургута приняли решение о том, что в скором времени в нескольких дворах города будет введено одностороннее движение и курсировать «Паркон». По замыслу это должно улучшить ситуацию с парковкой и обеспечить свободный проезд для транспорта экстренных служб.

Своего рода это эксперимент. Его планируют внедрить в 10 дворах города по улицам Университетская и Мелик-Карамова.

Для реализации этого проекта осталось получить согласие депутатов и деньги, порядка 400 000 рублей, на приобретение и установление необходимых информационных знаков. Сотрудники администрации заверяют, что жители домов, в которых будут проводить нововведения, будут проинформированы о них за месяц.

«Мы хотим поставить знаки одностороннего движения, предусмотреть места парковки для спецтранспорта. Будет контроль за исполнением правил дорожного движения на выбранных территориях, будет использована автоматическая система «Паркон», которая будет следить за фиксацией нарушений в дальнейшем. Сотрудники ГИБДД , я думаю, тоже в эту работу включатся». — поделился планами заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Если этот опыт окажется положительным, его продолжат применять на других улицах города.