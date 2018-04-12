В основу программы «Умный город» лягут блокчейн и виртуальная реальность

По словам Ермолаева, главными составляющими программы станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Это позволит создать удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для горожан.

Программа сделает более эффективным городское управление благодаря анализу больших данных и внедрению искусственного интеллекта. Отмечается, что в составлении программы смогут поучаствовать сами жители. Ермолаев добавил, что летом будет запущен специальный краудсорсинговый проект.

"Создав инфраструктуру, информационную систему и получив достаточно хороший результат, мы можем научить компьютер и нейронные сети работать на нас, помогать в образовании, здравоохранении", − подчеркнул он.