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В основу программы «Умный город» лягут блокчейн и виртуальная реальность
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В основу программы «Умный город» лягут блокчейн и виртуальная реальность 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В основу программы «Умный город» лягут самые современные технологические решения. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Его слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам Ермолаева, главными составляющими программы станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Это позволит создать удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для горожан.
Программа сделает более эффективным городское управление благодаря анализу больших данных и внедрению искусственного интеллекта. Отмечается, что в составлении программы смогут поучаствовать сами жители. Ермолаев добавил, что летом будет запущен специальный краудсорсинговый проект.
"Создав инфраструктуру, информационную систему и получив достаточно хороший результат, мы можем научить компьютер и нейронные сети работать на нас, помогать в образовании, здравоохранении", − подчеркнул он.
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