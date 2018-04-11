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Шесть технологий положат в основу цифровой стратегии столицы
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Шесть технологий положат в основу цифровой стратегии столицы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В основу цифровой стратегии столицы будет заложено шесть сквозных технологий, которые смогут развиваться параллельно во всех отраслях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснил замруководителя столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин, благодаря технологии блокчейна появится возможность внедрить в практику использование безбумажных контрактов. Кроме того, искусственный интеллект сможет анализировать данные и автоматически принимать решения на их основе. При помощи интернета вещей и сетей 5G в городскую инфраструктуру внедрят значительное число подключенных устройств и датчиков, а работу в области кибербезопасности и мониторинга угроз усилят.
Отмечается, что более активно вовлекать москвичей, в том числе пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями, в процесс управления столицей поможет программа «Умный город». Она сделает все сервисы доступными с любых устройств в круглосуточном режиме. Также в Москве появятся новые ниши для деятельности инновационных компаний.
"Раньше город закупал закупал все по своему внутреннему решению", − напомнил Алексей Чукарин, добавив что теперь многое изменилось. «Департамент информационных технологий Москвы меняет парадигму − мы не покупаем, мы сотрудничаем. Поэтому мы активно призываем и приглашаем всех к диалогу», − подчеркнул Чукарин.
По его словам, с апреля по июнь представители столичного бизнеса примут участие в обсуждении стратегии проекта «Умный город» до 2030 года на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow. В перспективе именно Москва сможет стать цифровой столицей мира, заключил Чукарин.
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