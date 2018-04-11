За более чем 100 дней эксплуатации первая в Китае фотоэлектрическая дорога выработала почти 100 тыс. кВт-ч электричества

Цзинань , 11 апреля / Синьхуа / — За 100 с лишним дней эксплуатации первый в Китае тестовый участок скоростной автодороги, покрытый фотоэлектрическими панелями, выработал почти 100 тыс. кВт-ч электричества. Об этом сообщили в корпорации развития транспорта «Цилу» /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Данный фотоэлектрический участок протяженностью 1080 м расположен в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун. Он начал вырабатывать электричество 26 декабря 2017 года, а спустя два дня по нему было официально открыто движение.

К утру 9 апреля объем выработки электроэнергии на этом участке трассы достиг 96,02 тыс. кВт-ч, в сутки он в среднем генерировал около 923 кВт-ч электричества.

Выработанная электроэнергия питала дорожные фонари, информационные дисплеи на дороге и автоматическую систему распыления антигололедных реагентов, обеспечивала электричеством туннели и пункты взимания платы за проезд. Избыточная энергия передавалась в электросеть.

В будущем фотоэлектрическое дорожное полотно позволит выполнять функции, связанные с беспроводной зарядкой движущихся по трассе электромобилей, стаиванием снега и льда за счет электрического подогрева, сбором и анализом больших данных.

Конструктор фотоэлектрической дороги, профессор университета Тунцзи / Шанхай / Чжан Хунчао сообщил, что суммарная площадь солнечных панелей, которыми покрыт более чем километровый участок дороги, составляет 5875 кв. метров. Их пиковая мощность достигает 817,2 кВт, проектный срок эксплуатации составляет 20 лет.

Чжан Хунчао сказал, что дорожное полотно данного участка состоит из трех слоев — светопроницаемого бетонного покрытия, солнечных панелей, сделанных из кристаллического кремния, и водонепроницаемого защитного слоя. Общая толщина трех слоев не превышает трех сантиметров.

Как сообщил председатель правления корпорации «Цилу» Сюй Чуньфу, за 100 с лишним дней после начала эксплуатации указанного фотоэлектрического участка ежедневно по нему проезжали в среднем более 40 тыс. автомобилей. Поверхность трассы продемонстрировала хорошие показатели несущей способности и сопротивления скольжению, в том числе в экстремальных погодных условиях.

"Солнечная дорога", на самом деле, не новинка мирового масштаба. Инициатива прокладки такой дороги была выдвинута в 2006 году в США . Затем, в конце 2016 года, во Франции открыли тестовый участок дороги, покрытый солнечными панелями.

Тем не менее, в отличие от иностранных коллег, китайским исследователям и инженерам удалось значительно снизить стоимость реализации проекта и решить ряд других технических проблем.

Если во Франции создание «солнечной дороги» обошлось в 2000 евро за кв. м, то в Китае эту цифру смогли снизить более чем на 50 проц.

При этом прозрачный материал, который использовали в Китае в качестве верхнего слоя покрытия дороги, оказался более прочным, чем французский аналог. -0-