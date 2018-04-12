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В Новосибирске запустили оплату проезда по банковской карте и гаджету
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В Новосибирске запустили оплату проезда по банковской карте и гаджету 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В троллейбусах, трамваях и некоторых маршрутках Новосибирска теперь можно расплатиться банковской картой или телефоном.
К оплате принимаются бесконтактные банковские карты международных платёжных систем, а также национальной платежной системы МИР.
Оплатить проезд можно и с помощью смартфонов и других гаджетов, если в них установлена соответствующая программа. Для этого достаточно просто прикоснуться картой или гаджетом к считывателю терминала кондуктора. Чек-билет появляется через 2-3 секунды, вводить ПИН-код для расчета не требуется.
Новый сервис сегодня протестировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На троллейбусе №2 он проехал 2 остановки, и, не смотря на то, что это был демонстративный рейс, оплатил проезд своей зарплатной картой. Поездка обошлась градоначальнику в 18 рублей. Столько же стоит проезд в троллейбусе и по единой транспортной карте.
После поездки в троллейбусе мэр отметил, что благодаря безналичной системе оплаты расчет за проезд станет более удобным для пассажиров и кондукторов, а доходы перевозчиков — более прозрачными.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, новый сервис безналичного расчета доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск» и оборудованном терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах (№ 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а также маршрутных такси (№ 10, 38, 65, 87). Всего к новой системе уже подключены более 500 трамваев, троллейбусов и автобусов, а также 40 коммерческих маршрутных такси.
Переход на безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте—один из приоритетов, обозначенных накануне мэром Новосибирска.
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