В Красноярске представили концепцию создания Института народов Севера

КРАСНОЯРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Институт народов Севера планируется создать в Красноярске. Это новая образовательная и научная структура, которая будет готовить специалистов из числа коренных народов и способствовать сохранению их традиционной культуры, сообщила заведующая кафедрой культурологии Сибирского федерального университета Наталья Копцева в среду во время презентации проектов «Северного форума».

"Это проект новой образовательной и научной структуры, которую мы назвали Институт народов Севера. Мы готовы предоставить образование для молодежи (из числа коренных малочисленных народов севера) по пяти уровням

от подготовительного до бакалавриата, специалиста, магистратуры и аспирантуры", — сказала Копцева.

По ее словам, Институт народов Севера будет способствовать сохранению «уникальных традиций коренных малочисленных народов севера», готовить кадры не только в гуманитарных отраслях, но и технических, медицинских и экологических специальностей.

Как пояснил и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский , этот проект, а также проект по созданию в Красноярске Музея Севера получил поддержку властей региона, их реализация «начнется в течение нескольких месяцев».

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII генеральная ассамблея этой организации.