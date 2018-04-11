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В Красноярске представили концепцию создания Института народов Севера
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В Красноярске представили концепцию создания Института народов Севера 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Институт народов Севера планируется создать в Красноярске. Это новая образовательная и научная структура, которая будет готовить специалистов из числа коренных народов и способствовать сохранению их традиционной культуры, сообщила заведующая кафедрой культурологии Сибирского федерального университета Наталья Копцева в среду во время презентации проектов «Северного форума».
"Это проект новой образовательной и научной структуры, которую мы назвали Институт народов Севера. Мы готовы предоставить образование для молодежи (из числа коренных малочисленных народов севера) по пяти уровням
от подготовительного до бакалавриата, специалиста, магистратуры и аспирантуры", — сказала Копцева.
По ее словам, Институт народов Севера будет способствовать сохранению «уникальных традиций коренных малочисленных народов севера», готовить кадры не только в гуманитарных отраслях, но и технических, медицинских и экологических специальностей.
Как пояснил и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, этот проект, а также проект по созданию в Красноярске Музея Севера получил поддержку властей региона, их реализация «начнется в течение нескольких месяцев».
Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII генеральная ассамблея этой организации.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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