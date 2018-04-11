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На лесохозяйственном предприятии в Тюменской области запустят производство биотоплива
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На лесохозяйственном предприятии в Тюменской области запустят производство биотоплива 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Производство биоэнергетического топлива планируют запустить на строящемся лесохозяйственном предприятии с полным циклом переработки древесины в Исетском районе Тюменской области. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщил ТАСС в среду генеральный директор компании Марат Шакуров.
"Мы планируем участвовать в областной программе по переводу котельных на биоэнергетическое топливо. Объем производства составит 36 тыс. тонн в год. Запуск пройдет в три этапа, первый — в 2018 году", — сказал он. По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, с таким объемом производства биотоплива, компания может выходить на экспортный рынок в Европу. «Наш рынок развивается, запланированный объем производства биотоплива компанией „Техномодель“ достойный. С ним готовы работать российские компании, поставляющие биотопливо на экспорт в Европу», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщил ТАСС начальник отдела инфраструктурных проектов департамента ЖКХ Тюменской области Артур Галимов, в регионе более 85% муниципальных котельных работают на газовом топливе, с которым крайне сложно конкурировать по цене и технологичности. Остальные котельные — преимущественно угольные. «Естественно, правительство области рассматривает различные варианты перевода их на другие виды топлива. В частности, проанализирован список из 62 котельных в населенных пунктах, где газификация не планируется. Эти котельные потенциально могут быть заменены на котельные, использующие пеллеты. Если все они будут построены, то их годовая потребность в пеллетном топливе составит порядка 25 тысяч тонн в год», — уточнил Галимов.
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