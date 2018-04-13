Трамп поручил изучить целесообразность Транстихоокеанского партнерства

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости . Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства (ТТП) со странами региона, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"В прошлом году президент сдержал свое обещание прекратить соглашение по ТТП, заключенное администрацией Обамы , потому что это было несправедливо по отношению к американским рабочим и фермерам. Президент последовательно заявлял, что будет готов к гораздо лучшей сделке, в том числе в своем выступлении в Давосе в начале этого года. С этой целью он попросил посла Лайтхайзера и директора Кудлоу еще раз изучить, может ли такое лучшее соглашение быть предметом переговоров или нет", — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс.

Трамп в прошлом заявлял, что он против многосторонних договоров и предлагает договариваться с каждой страной по отдельности, что дает США определенные преимущества в силу размера их экономики. Однако последние торговые споры с Китаем вызвали беспокойство американских фермеров, которые отправляют значительную часть своей продукции за рубеж. Некоторые эксперты считают, что возвращение США в ТРР позволит снизить напряженность в торговом секторе.

Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада

Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасается, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.