Уральское предприятие Росатома разработало новые фильтры для очистки пара на АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Не имеющие аналогов на российском рынке фильтры для очистки водяного пара изготовили в научно-производственном объединении (НПО) «Центротех» (предприятие Топливного дивизиона ГК «Росатом», город Новоуральск Свердловская область ) для Нововоронежской АЭС-2 и Белорусской АЭС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

"Специалисты НПО «Центротех» разработали и изготовили фильтры для очистки пара для Нововоронежской АЭС-2 и Белорусской АЭС. Они входят в состав узлов кондиционирования и отвержения жидких радиоактивных отходов. Новоуральская разработка предназначена для очистки водяного пара, образующегося в процессе сушки ионообменных смол, которые непосредственно и сорбируют радиоактивные ионы. Данная стадия очистки является неотъемлемой частью технологического процесса на АЭС", — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по производству НПО «Центротех» Алексея Алымова, новые фильтры не имеют аналогов на российском рынке. «Более того, в настоящее время на российском рынке только наше предприятие обладает уникальной технологией формирования функциональных фильтровальных блоков на основе металлокерамических элементов с низким аэродинамическим сопротивлением и при этом высокой эффективностью очистки от мелкодисперсных радиоактивных частиц», — приводит пресс-служба слова Алымова.

По результатам предварительных и приемочных испытаний фильтры уже доказали свои проектные характеристики и надежность. «Пуско-наладочные работы на станциях пройдут в мае-сентябре 2018 года», — уточнили в пресс-службе

О предприятиях

ООО «НПО „Центротех“ специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также различной продукции общепромышленного назначения, является дочерним обществом АО „ТВЭЛ“

АО „УЭХК“ — предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“. Первая продукция предприятия — обогащенный уран — была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО „УЭХК“ сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России

Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно— исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.