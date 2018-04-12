На Урале планируют начать серийное производство фильтров для очистки пара на АЭС

"Отгрузка двух разработанных и изготовленных в НПО «Центротех» фильтров для очистки водяного пара на Белорусскую АЭС состоялась в конце марта, фильтр для Нововоронежской АЭС отгружен в конце 2017 года и в настоящее время ведется его монтаж в систему на станции. В перспективе НПО «Центротех» планирует выйти на серийное производство фильтров для российских и зарубежных АЭС", — говорится в сообщении.

Фильтры входят в состав узлов кондиционирования и отвержения жидких радиоактивных отходов. Новоуральская разработка предназначена для очистки водяного пара, образующегося в процессе сушки ионообменных смол, которые непосредственно и сорбируют радиоактивные ионы. Данная стадия очистки является неотъемлемой частью технологического процесса на АЭС.

ООО «НПО „Центротех“ специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также различной продукции общепромышленного назначения, является дочерним обществом АО „ТВЭЛ“

АО „УЭХК“ — предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“. Первая продукция предприятия — обогащенный уран — была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО „УЭХК“ сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России

Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно— исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.