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Делегация Ярославской области прибыла в Республику Беларусь с рабочим визитом
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Делегация Ярославской области прибыла в Республику Беларусь с рабочим визитом 

Портал органов государственной власти Ярославской области 28 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
11 апреля делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым прибыла с официальным визитом в Республику Беларусь.
В двухдневной программе — встреча с руководством страны и представителями деловых кругов, участие в тематическом круглом столе по вопросам поддержки российских товаропроизводителей со стороны Торгпредства РФ в республике, посещение предприятий. Также планируется расширенное заседание совместной рабочей группы по реализации программы сотрудничества между Правительством региона и Правительством Беларуси.
— Ярославская область и Республика Беларусь являются давними партнерами, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — И сегодня это сотрудничество продолжает развиваться. За год товарооборот между сторонами вырос почти в полтора раза: в прошлом году он превысил 193 миллиона долларов США. Ярославские предприятия готовы к развитию взаимодействия в сферах машино— и дизелестроения, фармацевтики, производства энергетического оборудования, дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники.
В Минске руководители крупных ярославских предприятий и компаний обсудят с представителями бизнес-сообщества белорусской стороны перспективы дальнейшей совместной работы. При участии Министерства сельского хозяйства республики пройдут переговоры по вопросам сотрудничества в сфере взаимных поставок продовольственных товаров.
Также запланированы встречи, посвященные вопросам образования и науки. Стороны обсудят перспективы обмена учебным и научно-методическим опытом, проведения совместных научных исследований в сфере сельского хозяйства, организации интернет-конференций.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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