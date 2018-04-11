Делегация Ярославской области прибыла в Республику Беларусь с рабочим визитом

В двухдневной программе — встреча с руководством страны и представителями деловых кругов, участие в тематическом круглом столе по вопросам поддержки российских товаропроизводителей со стороны Торгпредства РФ в республике, посещение предприятий. Также планируется расширенное заседание совместной рабочей группы по реализации программы сотрудничества между Правительством региона и Правительством Беларуси.

— Ярославская область и Республика Беларусь являются давними партнерами, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — И сегодня это сотрудничество продолжает развиваться. За год товарооборот между сторонами вырос почти в полтора раза: в прошлом году он превысил 193 миллиона долларов США. Ярославские предприятия готовы к развитию взаимодействия в сферах машино— и дизелестроения, фармацевтики, производства энергетического оборудования, дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Минске руководители крупных ярославских предприятий и компаний обсудят с представителями бизнес-сообщества белорусской стороны перспективы дальнейшей совместной работы. При участии Министерства сельского хозяйства республики пройдут переговоры по вопросам сотрудничества в сфере взаимных поставок продовольственных товаров.

Также запланированы встречи, посвященные вопросам образования и науки. Стороны обсудят перспективы обмена учебным и научно-методическим опытом, проведения совместных научных исследований в сфере сельского хозяйства, организации интернет-конференций.