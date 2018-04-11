Волчицу, которую собирались продать на сайте объявлений, отправят в зоопарк

Волчицу, которую продавали на сайте бесплатных объявлений, пристроили в баранульский зоопарк «Лесная сказка».

Как сообщил заместитель Алтайского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Мацаков, дикое животное продавала жительница Баевского района. При этом у женщины не было специального разрешения на разведение «охотничьих ресурсов».

10 апреля по решению природоохранной прокуратуры трехлетнюю волчицу изъяли и спецтранспортом доставили в барнаульский зоопарк. Директор зоопарка занимается оформлением необходимых документов.