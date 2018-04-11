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Волчицу, которую собирались продать на сайте объявлений, отправят в зоопарк
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Волчицу, которую собирались продать на сайте объявлений, отправят в зоопарк 

АиФ — Алтай 32 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Волчицу, которую продавали на сайте бесплатных объявлений, пристроили в баранульский зоопарк «Лесная сказка».
Как сообщил заместитель Алтайского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Мацаков, дикое животное продавала жительница Баевского района. При этом у женщины не было специального разрешения на разведение «охотничьих ресурсов».
10 апреля по решению природоохранной прокуратуры трехлетнюю волчицу изъяли и спецтранспортом доставили в барнаульский зоопарк. Директор зоопарка занимается оформлением необходимых документов.
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