Труд крут: в Ноябрьске открылась окружная школа студенческих отрядов

Слова почти забытой песни «Радостный строй гитар, яростный стройотряд…» звучали во вторник в актовом зале Регионального центра патриотического воспитания. Больше шестидесяти студентов со всех уголков Ямала подхватывали песню, которую знали наизусть еще их дедушки и бабушки.

Школу студотрядов не возобновляла на Ямале работу четыре года. Теперь решено возродить движение и дать ему новый импульс.

— В прошлом году мы увидели, что студенты всё больше интересуются движением, поэтому в январе провели агитационную кампанию. Мы проехали по всем колледжам округа и объяснили, что такое российские студенческие отряды, — рассказал «Красному Северу» командир штаба ямальского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды», сотрудник молодежного центра «Технологии занятости» РСО Евгений Стрыжак.

В школе бойцы из ямальских муниципалитетов, в которых есть колледжи, учатся жить и работать в коллективе, разбираются, как устроены отряды и в чем обязанности бойцов, позиционируют свои объединения.

Работать студенты будут летом. Евгений утверждает, что есть работодатели, готовые взять молодежь на производство. Бойцы займутся общестроительными работами. А в Муравленко решается вопрос о создании педагогического студенческого отряда. Предполагается, что девушки, а их среди энтузиастов немало, с удовольствием воспользуются таким предложением.

— Отмечу, что движение студотрядов на Ямале не прекращалось. Действует три отряда, — сказал Евгений. — Прошлым летом ребята работала в Новом Уренгое, Надыме — строили трассу «Новый Уренгой — Надым». Также студотряд «Хайрака» в Ямальском районе разбирал ветхое и аварийное жилье.

Летнюю кампанию студенты зовут «целиной». Отработав ее полностью и добросовестно, в 2017-м они получили больше 80 тысяч рублей. Предполагается, что и в нынешнем сезоне зарплата будет достойной.

— Если студент хочет записаться в стройотряд, ему нужно подойти к педагогам-организаторам в своем колледже, они помогут, — подсказал путь к труду Евгений. — Вконтакте есть группа ямальского регионального студенческого отряда, там размещена форма заявки.

На вопрос, есть ли кастинг, Стрыжак ответил:

— Мы возьмем в отряды лучших, лодырей нам не надо.

Впрочем, приехавшие в Ноябрьск бойцы выглядят целеустремленными и настроенными на труд.

Жора Курбанов из Салехарда работает барменом и уже семь лет ездит вожатым в ямальские лагеря, состоит в содружестве вожатых. Парень сказал, что решил попробовать себя в новом деле.

— Надеюсь, в школе я узнаю все нюансы, научусь полезному и решу, хочу я или нет вступить в отряд, — рассудил он.

Руководитель группы Русалина Миндебаева из Тарко-Сале привезла ребят из профессионального колледжа.

— Мы тоже рассчитываем узнать подробно, что такое студотряды, как они работают, — поделилась размышлениями Русалина. — Я считаю, что такие объединения должны существовать. Они сплачивают студентов, учат навыкам взаимодействия в коллективе. А школа поможет им определиться, хотят они или нет поработать на благо страны.

Три дня студенты будут посещать лекции, тренинги, мастер-классы, интерактивные площадки. Те, кто успешно пройдет обучение, получат сертификат. Отметят и самых активных бойцов.