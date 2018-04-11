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На «Самара Арене» завершены работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры
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На «Самара Арене» завершены работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры 

Волга Ньюс 31 минуту назад
«Обеспечены два резервных независимых ввода непосредственно для стадиона, — сообщил Иванов. — Внутри связь будут обеспечивать сотовые операторы, которые выиграли федеральные тендеры».
Кроме того, практически готова к работе система «Безопасный город», обеспечивающая видеонаблюдение около стадиона. С апреля 2018 года она находится в тестовой эксплуатации. Полностью проект будет сдан в мае. Комплекс решений «Безопасный город» позволяет полностью контролировать ситуацию в сфере безопасности, а также оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия.
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