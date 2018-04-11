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В Кургане вежливый покупатель плеснул в лицо продавцу йод
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В Кургане вежливый покупатель плеснул в лицо продавцу йод 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера,10 апреля, неизвестный мужчина, напал на продавца продуктового магазина в микрорайоне Рябково. Он сделал покупки, вышел из магазина, а затем снова вернулся и три раза плеснул в лицо женщине-продавцу неизвестную жидкость. Как позже оказалось, это был йод. Стоит отметить, что перед тем, как напасть на пострадавшую, покупатель извинился и подождал, чтобы у прилавка не было других покупателей. По словам продавца, мужчина вел себя неадекватно: приказывал, разговаривал на повышенных тонах. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись уже передана сотрудникам полиции для разбирательства. Администрация магазина пояснила, что пострадавшая девушка в медицинской помощи не нуждается.
После инцидента она доработала смену до конца. На лице и шее у продавца остались следы йода, которые покраснели. Девушка обратилась с заявление в полицию. Возможно, у нападавшего был личный мотив.
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