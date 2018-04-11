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Аксенов: конституция Крыма стала символом единства народов республики и России
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Аксенов: конституция Крыма стала символом единства народов республики и России 

ТАСС 36 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Принятая 11 апреля 2014 года конституция Республики Крым стала символом «исторического единства народов» полуострова и России, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Фундаментом нашей конституции являются высокие принципы народовластия, верховенства прав и свобод человека. Именно эти принципы крымчане отстаивали в дни Крымской весны. Основной закон [конституция] стал символом нашего выбора, нашей свободы, нашей победы, символом исторического единства народов Крыма и России", — написал он в среду на своей странице в Instagram, поздравляя жителей региона с Днем конституции Республики Крым.
Он также отметил, что конституция республики стала «основой долговременной стратегии развития» Крыма как полноправного субъекта Российской Федерации.
"Наш полуостров преображается на глазах. Строятся грандиозные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизуются экономика, социальная сфера, здравоохранение, образование, растет объем инвестиций. Все это материальные символы воплощения в жизнь положений нашей конституции, которая определяет основное содержание социальной политики Республики Крым. Оно заключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ", — отметил политик.
Конституцию Крыма приняли Государственным советом республики 11 апреля 2014 года. В тот же день опубликовали новую редакцию Конституции РФ, в которой Крым и Севастополь закрепили в качестве двух новых субъектов.
Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ. В тексте указывается, что Республика Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом. Конституция закрепила высшим должностным лицом главу, избираемого депутатами на пять лет. Кроме того, впервые три языка названы на полуострове государственными: русский, украинский и крымско-татарский.
"Конституция российского Крыма предоставляет всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений", — добавил Аксенов.
День конституции
В пресс-службе правительства Крыма рассказали, что в среду по случаю Дня конституции в школах республики пройдут тематические уроки, массовые акции и флешмобы, направленные на популяризацию государственных символов региона, а в ряде библиотек и музеев откроются выставки, посвященные празднику.
В центре Симферополя, на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина, с 11:00 мск начнется ежегодная акция, в ходе которой волонтеры бесплатно раздадут жителям и гостям города конституцию Крыма, изданную на трех государственных языках республики.
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