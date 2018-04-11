Поклонники не видят результатов от тренировок Насти Каменских

Певица Настя Каменских поделилась очередным фотоснимком из спортзала, спровоцировав пользователей сети на язвительные комментарии. По мнению фолловеров, артистка часто публикует фото с тренировок, но никаких результатов они до сих пор не видят.

Интернет-пользователи любят обращать внимание на недостатки звёзд, разглядывая их чуть ли не под микроскопом. Под волну критики обитателей Инстаграма неоднократно попадала и Настя Каменских, которая в очередной раз дала фолловерам повод для обсуждений. Артистка опубликовала фотографию из спортзала, продемонстрировав свою фигуру во всей красе. Только вот подписчики не оценили формы певицы и даже пристыдили её, усомнившись в эффективности тренировок. Комментирующие поспешили разузнать у Каменских, занимается ли она в действительности в зале, или только делает там фото.

Интернет-пользователи заметили, что Настя довольно много времени проводит на тренировках, но с каждым разом, фотографируясь, не демонстрирует фанатам никаких изменений. Они предположили, что певица не соблюдает режим питания, без которого, как известно, и тренировки напрасны, хотя в её микроблоге также часто мелькают и блюда с полезной пищей. Поклонники попросили Каменских сделать упор на мышцы живота, которые, по их словам недостаточно подтянуты, а также подкачать ноги и бицепсы рук. Среди комментирующих даже нашлись онлайн-тренеры, готовые взять на себя ответственность и привести звезду в идеальную форму. «Никакого толку от тренировок» «Настя, так часто в зале, а результата ноль!» «Мне ваша фигура с точки зрения спорта не нравится!» «Хм.. а вы точно на правильном питании?»