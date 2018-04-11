Специальный цикл. Пермь как наследие ГУЛАГа 

Историю колоний системы ГУЛАГ, располагавшихся на территории Перми, сотрудники пермского отделения Международного общества «Мемориал» изучают по архивным материалам и общаясь с очевидцами тех лет. Сегодня на карту ГУЛАГа нанесены 44 новых «объекта», когда-то существовавших на территории города Молотов (сегодня — Пермь). Мы открываем цикл публикаций, в которых расскажем о самих колониях, их обитателях и о знаковых для города объектах строительства, возле которых существовали эти временные учреждения.