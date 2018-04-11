В Испании на берег вынесло кашалота с 29 килограммами пластика в желудке

Ученые обнаружили 29 килограммов пластика в желудке мертвого кашалота, которого вынесло волнами на берег Испании . Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Твиттере.

Вскрыв тушу 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. По заключению специалистов, животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика.

Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика.

"Пластмасса в морях и океанах является одной из самых серьезных угроз для дикой природы во всем мире, поскольку многие животные запутываются в мусоре или проглатывают много пластика, что приводит к их смерти", — заявила Консуэло Росауро, генеральный директор по вопросам окружающей среды в правительстве Мурсии.

Месяцем ранее ученые сообщили, что в Тихом Океане только между Калифорнией и Гавайскими островами находится около 79 тыс. тонн пластика. К 2050 году, по расчетам специалистов, в океане может оказаться больше пластика, чем рыбы.