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В Испании на берег вынесло кашалота с 29 килограммами пластика в желудке
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В Испании на берег вынесло кашалота с 29 килограммами пластика в желудке 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ученые обнаружили 29 килограммов пластика в желудке мертвого кашалота, которого вынесло волнами на берег Испании. Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Твиттере.
Вскрыв тушу 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. По заключению специалистов, животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика.
Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика.
"Пластмасса в морях и океанах является одной из самых серьезных угроз для дикой природы во всем мире, поскольку многие животные запутываются в мусоре или проглатывают много пластика, что приводит к их смерти", — заявила Консуэло Росауро, генеральный директор по вопросам окружающей среды в правительстве Мурсии.
Месяцем ранее ученые сообщили, что в Тихом Океане только между Калифорнией и Гавайскими островами находится около 79 тыс. тонн пластика. К 2050 году, по расчетам специалистов, в океане может оказаться больше пластика, чем рыбы.
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