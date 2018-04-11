Ещё
Названы версии крушения Ми-8 в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы версии крушения Ми-8 в Хабаровске 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Хабаровске, предположительно, зацепился за мачту антенного поля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инженера по авиационному оборудованию Игоря Вербулеса, работающего на месте аварии.
По словам специалиста, вертолет мог зацепиться из-за низкой облачности. Представитель хабаровского гидрометеоцентра подтвердил агентству, что в момент крушения в Хабаровске шел снег с дождем, а видимость была в пределах 3-3,5 километра. Высота облачности составляла 100-150 метров.
В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили о трех основных версиях крушения: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Авиатехник Дмитрий Машкин, обслуживающий вертолеты Ми-8, в беседе с «КП-Хабаровск» исключил версию о технической неисправности вертолета. Он назвал Ми-8 «очень надежной машиной». По его мнению, вертолет зацепился за антенну.
Машкин заявил, что с этой антенной «было связанно очень много неприятных инцидентов».
«До этого никто ее винтами не цеплял, но вертолеты опасно близко проходили рядом с ней. <…> Антенна эта давно ждала своего часа, вот и дождалась», — заявил он, добавив, что из-за непогоды экипаж мог просто не увидеть тросы.
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления969
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей175
Небо над Сирией опустело443
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда146
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение