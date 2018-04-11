«Вода бежит по дорогам, огородам, поступает в дома»: в деревнях Пермского района затопило дома

Жители деревень Горбуново и Осенцы в Пермском районе страдают от весенней оттепели. В апреле начал быстро таять снег в полях. Вода стала поступать в дома, затопленными оказались дороги и огороды.

— Только у нас бывает паводок вдали от рек. Живем тут четыре года, и каждую весну одно и то же, — рассказала 59.ru жительница деревни Горбуново Анастасия Фотина. — Нас топят воды тающих снегов с полей. Власти разводят руками. Сейчас в домах в погребах стоит вода.

Дома в деревне Осенцы тоже оказались подтоплены.

— Осенцы «плавают», каждый год нас топит, особенно улицу Ермашевскую, — рассказал 59.ru житель Осенцов Артем Заморин.

В администрации Пермского района рассказали, что каждый день контролируют ситуацию в деревнях, чистят канавы от снега.

— Мы не самоустраняемся. Каждый день мы выезжаем в эти деревни. Держим ситуацию на контроле. Вчера наша техника выезжала туда. Тракторы чистили канава от снега. Ситуация там не критическая. Не надо никого эвакуировать. Это талая вода с полей, — рассказал 59.ru заместитель главы администрации Пермского района по вопросам обеспечения безопасности Николай Коцофан. —Проблема еще в том, что Пермский район активно застраивается. А жители не всегда согласуют межевание. Допустим, под дорогой проходят водопропускные трубы. Но строительство мешает воде проходить, вода бежит дальше. Каждый владелец дома должен решать вопрос благоустройства, рыть траншею, чтобы выводить с огорода воду. Мы с каждого подвала будем воду откачивать?

Синоптики ранее рассказывали, что в конце марта выпало значительное количество осадков в виде снега. 2 апреля наступила первая значительная оттепель нынешней весны. Таким образом, сформированные к 31 марта снегозапасы близки к максимальным, по крайней мере, на равнинной части Пермского края . При таких условиях сход снежного покрова в Перми возможен к 15-17 апреля.

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