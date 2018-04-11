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Самую красивую студентку выбрали в НИУ — филиале РАНХиГС
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Самую красивую студентку выбрали в НИУ — филиале РАНХиГС 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Студентка Яна Бочкарева победила в региональном этапе всероссийского конкурса красоты и талантов «Мисс Президентская академия-2018», который состоялся в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС 10 апреля.
В нем приняли участие семь девушек, успешно прошедших отборочные этапы.
Тематикой конкурса в этом году стала геометрия — модное направление в дизайне (в коллекциях весеннего сезона дизайнеры используют стильные геометрические принты: полосы, точки, треугольники и т.д.)
Напомним, нижегородка Мария Морева завоевала титул «Мисс нежность» на всероссийском конкурсе «Мисс президентская академия-2017».
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