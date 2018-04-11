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Екатерина Топорова: «Верю в знаки, или как рыба помогла в написании диссертации»
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Екатерина Топорова: «Верю в знаки, или как рыба помогла в написании диссертации» 

Хорошие новости 45 минут назад
Фото: Хорошие новости
В последнее время стала обращать больше внимания на знаки. Нет, не дорожные. Назовём условно знаки судьбы. Для примера расскажу один случай.
В моей учебе в магистратуре настал момент, когда нужно было выбрать научного руководителя для диссертации. Вопрос принципиальный, ведь с этим человеком работать 2 года. В итоге, пока думала, дотянула до последнего: решение принимать нужно было «вчера». Но в голове так и не устаканилось. В как раз в это время пошли с подругой на концерт в филармонию. А в антракте гуляли по коридорам, рассматривали картины, выставленные тут же.
Подошли к двум полотнам: на одном изображена рыба, а на другом портрет. И подруга возьми да пошути: «Вон твой научный руководитель», указывая на рыбу. Здесь стоит пояснить: один из потенциальных научруков неизменно носит подвеску с рыбой, вроде талисмана. Все бы ничего, но в этот момент я перевела взгляд на вторую картину (подруга ее еще не видела, так как стояла дальше), а под портретом подпись «Мой научный руководитель». Решение я приняла односекундно!
Прошло несколько месяцев и сказать, что я довольна — ничего не сказать. Работать с этим человеком — песня. Так что рыба помогла мне в написании диссертации.
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