Ещё
В Алтайском крае назначили дополнительные «дачные» поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае назначили дополнительные «дачные» поезда 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Ряд дополнительных «дачных» поездов назначили в Алтайском крае в связи с приближением лета. 4 пары будут ходить по будням, 6 пар — в выходные дни. Кроме того, в дни максимального пассажиропотока в пригородном сообщении планируется увеличение составности в целом на 35 вагонов.
Назначен поезд до Овчинниково и обратно, даты его курсирования: 12, 14, 15, 19 апреля и далее по вторникам. С 21 апреля назначат 8 поездов до станций Заринская, Баюново, Овчинниково, Алейск. С 1 мая два поезда до Ребрихи будут ходить чаще, а с 1 июня увеличат частоту курсирования до ст. Озерки. Также в Озерки и в Баюново запустят три дополнительных поезда.
С 1 мая по 30 сентября 2018 года для проезда по абонементам будут действовать спецтарифы, на 60% ниже, чем зимой. Приобрести абонементы можно с 24 апреля.
АиФ — Алтай: последние новости
Власти Барнаула потратят на содержание пляжа 380 тысяч рублей Что значит слово «Радоница» и в чем суть Родительского дня? Какие территории барнаульцы выбрали для благоустройства в 2018 году?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления963
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей169
Небо над Сирией опустело436
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда132
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение