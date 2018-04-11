В Алтайском крае назначили дополнительные «дачные» поезда

Ряд дополнительных «дачных» поездов назначили в Алтайском крае в связи с приближением лета. 4 пары будут ходить по будням, 6 пар — в выходные дни. Кроме того, в дни максимального пассажиропотока в пригородном сообщении планируется увеличение составности в целом на 35 вагонов.

Назначен поезд до Овчинниково и обратно, даты его курсирования: 12, 14, 15, 19 апреля и далее по вторникам. С 21 апреля назначат 8 поездов до станций Заринская, Баюново, Овчинниково, Алейск . С 1 мая два поезда до Ребрихи будут ходить чаще, а с 1 июня увеличат частоту курсирования до ст. Озерки. Также в Озерки и в Баюново запустят три дополнительных поезда.

С 1 мая по 30 сентября 2018 года для проезда по абонементам будут действовать спецтарифы, на 60% ниже, чем зимой. Приобрести абонементы можно с 24 апреля.