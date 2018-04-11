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Реставрация кафедрального собора в Ростове обошлась в 1 млрд руб
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Реставрация кафедрального собора в Ростове обошлась в 1 млрд руб 

Деловое сообщество 52 минуты назад
В реставрацию Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, было вложено около 1 млрд руб. Об этом рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Все работы ведутся за счет пожертвований. К настоящему моменту завершено 80% работ по внутренней отделке.
«Эта цифра не большая, если учесть объем работ: она включает реставрацию фасада и внутреннюю отделку, восстановление звонницы, замену всех коммуникаций. В храме усилены несущие конструкции, заменены купола, восстановлены иконы и уникальные исторические фрески», — отметил он.
Глава донской митрополии отметил, что планируется завершить ремонт собора уже до конца текущего года. Капитально он не ремонтировался с момента постройки в 1860 году. На днях с фасадной части собора убрали строительные леса.
Вчера стало известно, что Донской государственный технический университет для оснащения своего филиала в городе Шахты готов отдать 1,4 млн руб на изготовление иконостаса с ликом святых. Он станет учебным наглядным пособием на кафедре «Православная культура и теология».
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