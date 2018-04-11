Реставрация кафедрального собора в Ростове обошлась в 1 млрд руб

В реставрацию Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, было вложено около 1 млрд руб. Об этом рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Все работы ведутся за счет пожертвований. К настоящему моменту завершено 80% работ по внутренней отделке.

«Эта цифра не большая, если учесть объем работ: она включает реставрацию фасада и внутреннюю отделку, восстановление звонницы, замену всех коммуникаций. В храме усилены несущие конструкции, заменены купола, восстановлены иконы и уникальные исторические фрески», — отметил он.

Глава донской митрополии отметил, что планируется завершить ремонт собора уже до конца текущего года. Капитально он не ремонтировался с момента постройки в 1860 году. На днях с фасадной части собора убрали строительные леса.

Вчера стало известно, что Донской государственный технический университет для оснащения своего филиала в городе Шахты готов отдать 1,4 млн руб на изготовление иконостаса с ликом святых. Он станет учебным наглядным пособием на кафедре «Православная культура и теология».