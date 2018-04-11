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В NASA приступили к сборке нового марсохода Mars-2020
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В NASA приступили к сборке нового марсохода Mars-2020 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене дан официальный старт программе создания нового марсохода Mars-2020 Rover. По информации Space.com, техники начали этап сборки, тестирования и запуска новой машины, который состоится в июле 2020 года во Флориде.
Экспериментальной площадкой для Mars-2020 стал сборочный завод космического корабля High Bay 1. Там отрабатывается техника спуска марсохода на поверхность планеты ракетным «небесным краном». Именно эта система сбросила Curiosity rover аэрокосмического агентства на Марс в августе 2012 года.
Инженеры и техники отработают также подсистемы авионики, энергетики, телекоммуникаций, тепловых систем и навигации. Силовые установки установлены в начале этого года. Нужно будет построить круизную сцену ровера, аэрошелл и спуск. Опыт в этой сфере у NASA уже есть благодаря предыдущему роверу Curiosity, который был доставлен на планету в августе 2012 года и еще продолжает выполнять свою миссию. При разработке Mars 2020 было решено позаимствовать много узлов и деталей у его предшественника.
"Детали и оборудование для марсохода поступают не только из разных городов США, но и со всего мира", — отметил руководитель работ по сборке и испытаниям планетохода в ЛРД Дэвид Грюел. В частности, несколько приборов изготовлено во Франции, Норвегии и Испании.
Американский марсоход представляет собой конструкцию размером с легковой автомобиль на шести колесах. Его длина — около трех метров, ширина — 2,7 метра, высота — 2,2 метра, общая масса чуть более тонны.
Шестиколесный робот будет собирать образцы породы и почвы и оставлять их на планете в запечатанных трубах для будущих миссий Марса, чтобы вернуть на Землю. Одна из главных задач, которая ставится перед Mars-2020, — поиск признаков жизни на Красной планете. В случае благополучного запуска и посадки марсоход оценит геологический состав планеты в обозримом месте, определит обитаемость марсианской среды, проведет поиск признаков прошлой жизни, оценит природные ресурсы, а также угроз для потенциальных полетов человека на Марс.
Кстати
Предшественник Mars-2020 — Curiosity отработал в кратере Гейла две тысячи марсианских дней (сутки на Марсе на 40 минут длиннее земных).
Ученые первоначально рассчитывали, что Curiosity отработал продержится от силы один марсианский год — 686 земных дней.
Curiosity пытается обнаружить следы жизни, когда-то возможно существовавшей на планете. На нем установлено 10 приборов, включая разработанный в России нейтронный генератор, позволяющий определять содержание воды в грунте.
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