Концепцию создания рыбного рынка в Приморье представил резидент СПВ

Андрея Тарасенко. Компания ООО «Фар Лайн ДВ», получившая статус резидента порто-франко около месяца назад, планирует построить во Владивостоке многоэтажный рыбный рынок с ресторанами, кафе и развлекательной зоной. Предполагается, что проект будет реализован при участии японских и южнокорейских инвесторов, ранее заявлявших о намерениях создать в Приморье аналогичные торговые площадки. Концепцию строительства объекта обсудили на совещании под руководством врио Губернатора Приморского края

Инициатором создания многофункционального рыбного рынка во Владивостоке стала крупная приморская рыбопромышленная компания «Акватехнологии». Реализовывать проект будет предприятие «Фар Лайн ДВ», которое в марте этого года вошло в число резидентов Свободного порта Владивосток.

Как сообщил генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко , компания планирует разместить торговую площадку в центре города, в районе Набережной Цесаревича. Общая площадь задействованной территории составит около шести гектаров.

«Мы планируем, что объект будет четырехэтажным. На первом этаже разместят технические помещения: бассейны, холодильники, зону разгрузки, на втором — непосредственно торговую зону, где будет реализовывать рыбопродукцию, на третьем и четвертом этажах — рестораны и кафе, где в том числе жители и гости города смогут приготовить купленную свежую рыбу и морепродукты», — рассказал инвестор.

По его словам, рассматривается также возможность размещения на верхнем этаже здания летней террасы с развлекательной зоной.

Отметим, что представленный проект объединит интересы трех сторон, выразивших ранее заинтересованность в создании рыбного рынка во Владивостоке — непосредственно ООО «Акватехнологии», японской компании Kiyomura Corporation, планировавшей построить торговую площадку по японскому проекту, и южнокорейского холдинга «Ханаро холдингс», озвучившего идею создания рынка во время Дня корейского инвестора в марте этого года.

«Мы провели предварительные переговоры с этими инвесторами. У компании «Ханаро» большой опыт в строительстве рыбных площадок в Сиэтле, Пусане и других крупных городах, они помогут создать хорошую инфраструктуру для рынка, а компания Kiyomura — опытные рестораторы, владеющие огромной сетью ресторанов в Японии , они готовы зайти в ресторанную зону объекта», — отметил Сергей Слепченко.

Подчеркнуто, что обеспечивать рынок свежей продукцией сможет не только компания «Акватехнологии», добывающая и перерабатывающая разные виды рыбы и аквакультуру, но и другие профильные предприятия Дальнего Востока. Наличие большого количества поставщиков обеспечит полноценную загрузку объекта, позволит разнообразить ассортимент и сделает цену на продукцию доступной для населения.

Компания готова инвестировать в создание площадки около 800 миллионов рублей.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что при реализации проекта необходимо максимально исключить все возможные риски, в частности, по изменению назначения объекта.

«К сожалению, бывают случаи, когда инвестор сначала заявляет один проект, а потом, получив землю на льготных условиях, строит на ней что-нибудь другое. Необходимо полностью исключить подобную ситуацию», — заявил глава региона.

Также среди возможных рисков, по мнению врио Губернатора, — монополизация рынка и создание невыгодных условий для сбыта рыбопромышленными предприятиями своей продукции.

Решено, что для максимально прозрачной реализации проекта компания заключит соглашение с Администрацией Владивостока и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, в котором будут оговорены условия поставок продукции на рынок для приморских рыбаков, а также меры ответственности для компании-инвестора в случае срыва строительства объекта.