Ещё
Концепцию создания рыбного рынка в Приморье представил резидент СПВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концепцию создания рыбного рынка в Приморье представил резидент СПВ 

АиФ-Владивосток 52 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Компания ООО «Фар Лайн ДВ», получившая статус резидента порто-франко около месяца назад, планирует построить во Владивостоке многоэтажный рыбный рынок с ресторанами, кафе и развлекательной зоной. Предполагается, что проект будет реализован при участии японских и южнокорейских инвесторов, ранее заявлявших о намерениях создать в Приморье аналогичные торговые площадки. Концепцию строительства объекта обсудили на совещании под руководством врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.
Инициатором создания многофункционального рыбного рынка во Владивостоке стала крупная приморская рыбопромышленная компания «Акватехнологии». Реализовывать проект будет предприятие «Фар Лайн ДВ», которое в марте этого года вошло в число резидентов Свободного порта Владивосток.
Как сообщил генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко, компания планирует разместить торговую площадку в центре города, в районе Набережной Цесаревича. Общая площадь задействованной территории составит около шести гектаров.
«Мы планируем, что объект будет четырехэтажным. На первом этаже разместят технические помещения: бассейны, холодильники, зону разгрузки, на втором — непосредственно торговую зону, где будет реализовывать рыбопродукцию, на третьем и четвертом этажах — рестораны и кафе, где в том числе жители и гости города смогут приготовить купленную свежую рыбу и морепродукты», — рассказал инвестор.
По его словам, рассматривается также возможность размещения на верхнем этаже здания летней террасы с развлекательной зоной.
Отметим, что представленный проект объединит интересы трех сторон, выразивших ранее заинтересованность в создании рыбного рынка во Владивостоке — непосредственно ООО «Акватехнологии», японской компании Kiyomura Corporation, планировавшей построить торговую площадку по японскому проекту, и южнокорейского холдинга «Ханаро холдингс», озвучившего идею создания рынка во время Дня корейского инвестора в марте этого года.
«Мы провели предварительные переговоры с этими инвесторами. У компании «Ханаро» большой опыт в строительстве рыбных площадок в Сиэтле, Пусане и других крупных городах, они помогут создать хорошую инфраструктуру для рынка, а компания Kiyomura — опытные рестораторы, владеющие огромной сетью ресторанов в Японии, они готовы зайти в ресторанную зону объекта», — отметил Сергей Слепченко.
Подчеркнуто, что обеспечивать рынок свежей продукцией сможет не только компания «Акватехнологии», добывающая и перерабатывающая разные виды рыбы и аквакультуру, но и другие профильные предприятия Дальнего Востока. Наличие большого количества поставщиков обеспечит полноценную загрузку объекта, позволит разнообразить ассортимент и сделает цену на продукцию доступной для населения.
Компания готова инвестировать в создание площадки около 800 миллионов рублей.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что при реализации проекта необходимо максимально исключить все возможные риски, в частности, по изменению назначения объекта.
«К сожалению, бывают случаи, когда инвестор сначала заявляет один проект, а потом, получив землю на льготных условиях, строит на ней что-нибудь другое. Необходимо полностью исключить подобную ситуацию», — заявил глава региона.
Также среди возможных рисков, по мнению врио Губернатора, — монополизация рынка и создание невыгодных условий для сбыта рыбопромышленными предприятиями своей продукции.
Решено, что для максимально прозрачной реализации проекта компания заключит соглашение с Администрацией Владивостока и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, в котором будут оговорены условия поставок продукции на рынок для приморских рыбаков, а также меры ответственности для компании-инвестора в случае срыва строительства объекта.
АиФ-Владивосток: последние новости
Крест на курорте: в Хасанском районе - выборы и борьба против угольной пыли Автопоезд «Забота» прибыл в Хасанский район Китайская строительная корпорация СССС присоединится к развитию о. Русский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления963
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей169
Небо над Сирией опустело436
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда132
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение