Волгоградские депутаты оценили качество дорог после зимы 

Межведомственная комиссия с участием замглавы города Алексеем Волоцковым провела проверку состояния дорог в Волгограде.
сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, депутаты отправились на улицы Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. В первую очередь они посетили проспект Жукова. На нем власти выявили ряд дефектов дорожного полотна. Ранее объект изучала городская комиссия в рамках эксплуатационного контроля. Тогда было обнаружено, что из 136 000 квадратных метров дорожного полотна, обновленного в 2016 году, поврежденными оказались 300 квадратных метров. Дефекты в ближайшее время устранят муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость работ потом взыщут с подрядчика в рамках гарантийных обязательств. Кроме проспекта Жукова комиссия проверила еще более 100 объектов улично-дорожной сети города. В ближайшее время после инспекции властей будет восстановлено покрытие на улицах Шурухина и Батова в Тракторозаводском районе.