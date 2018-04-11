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При крушении вертолета на улицах Хабаровска погибли шесть человек
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При крушении вертолета на улицах Хабаровска погибли шесть человек 

Газета.Ru 4 часа назад
Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на пустыре между улицами Антенная — Хирургическая погибли шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главврача центра медицины катастроф Хабаровского края Павла Курнявки.
"По моим данным, погибли шесть человек", — сказал Курнявка.
Погибли все люди, находившееся на борту.
Ранее в следственное управлении на транспорте СК России по региону сообщали о двух погибших.
Также ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска. При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. На месте работают экстренные службы и оперативная группа управления МЧС по региону.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.
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