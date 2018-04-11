При крушении вертолета на улицах Хабаровска погибли шесть человек

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на пустыре между улицами Антенная — Хирургическая погибли шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главврача центра медицины катастроф Хабаровского края Павла Курнявки. "По моим данным, погибли шесть человек", — сказал Курнявка. Погибли все люди, находившееся на борту. Ранее в следственное управлении на транспорте СК России по региону сообщали о двух погибших. Также ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска . При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. На месте работают экстренные службы и оперативная группа управления МЧС по региону. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.