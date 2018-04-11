Крушение вертолета произошло в Хабаровском крае, есть жертвы

Вертолет Ми‐8 упал на одну из улиц в Хабаровске , сообщает телеканал «360».

Сообщается, что крушение произошло в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре. Вертолет МИ-8 принадлежит одной из авиакомпаний Хабаровского края

По предварительной информации на борту находилось 6 человек.

Незамедлительно на место происшествия были отправлены оперативная группа ГУ МЧС России Хабаровскому краю и экстренные службы. На месте организованы поисковые работы.

По предварительным данным, шесть человек погибли в результате крушения.

Обстоятельства происшествия выясняются.