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Крушение вертолета произошло в Хабаровском крае, есть жертвы
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Крушение вертолета произошло в Хабаровском крае, есть жертвы 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вертолет Ми‐8 упал на одну из улиц в Хабаровске, сообщает телеканал «360».
Сообщается, что крушение произошло в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре. Вертолет МИ-8 принадлежит одной из авиакомпаний Хабаровского края.
По предварительной информации на борту находилось 6 человек.
Незамедлительно на место происшествия были отправлены оперативная группа ГУ МЧС России Хабаровскому краю и экстренные службы. На месте организованы поисковые работы.
По предварительным данным, шесть человек погибли в результате крушения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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