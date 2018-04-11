Почти стерты с лица земли: как освобождали Керчь, Джанкой и Красноперекопск

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Крым . В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тыс. человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь Крым. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тыс. человек, еще 67 тыс. получили ранения.

74 года назад за один день советские войска вытеснили немецко-фашистских захватчиков из Джанкоя, Красноперекопска, Керчи . Утром 11 апреля 19-й танковый корпус генерал-лейтенанта Ивана Васильева с ходу овладел Джанкоем и успешно продвигался на Симферополь. Опасаясь угрозы окружения, противник оставил укрепления на Перекопском перешейке и начал отходить с Керченского полуострова.

Керчь

За годы войны Керчь была дважды оккупирована немецко-фашистскими войсками. За 700 дней оккупации было уничтожено более 85% зданий — разрушены все фабрики, сожжены все мосты и суда, вырублены и сожжены парки и сады, уничтожены электростанция и телеграф, взорваны железнодорожные линии на полуострове. Во время кровопролитных сражений погибло 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные работы.

Освободительная операция началась вечером 10 апреля в 21 час 30 минут мощным артиллерийским и авиационным наступлением. 63-й Краснознаменный бомбардировочный, 889-й Новороссийский и 46-й гвардейский ночные легкобомбардировочные полки подавляли вражескую артиллерию в районах Булганак, Грязева Пучина, Гора Куликова , Катерлез (Войково), бомбардировали штабы и узлы связи противника, железнодорожные станции. Летчицы 46-го гвардейского полка светящимися авиабомбами указывали цель нашим артиллеристам.

Бои осложнялись тем, что город представлял собой крепость, оснащенную мощными инженерными сооружениями. При поддержке танков пехота выбила фашистов с горы Митридат — важнейшей огнестрельной точки немцев. Над городом было установлено красное знамя. Утром 11 апреля 1944 года Керчь была полностью освобождена. Остатки разбитых фашистских войск спасались бегством и уже с рассветом войска Отдельной Приморской армии перешли к преследованию противника. Успеху операции сопутствовало то, что еще в конце 1943 года советскому десанту удалось захватить плацдарм на северо-восточной окраине Керчи в ходе Керченско-Эльтигенской операции.

В боях за Керчь 153 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Освободителей встретили чуть более 30 жителей из почти 100 тысяч, населявших город в 1940 году.

Джанкой

Оккупация Джанкоя гитлеровцами продолжалась 893 дня, во время которой в гитлеровских лагерях были уничтожены тысячи советских военнопленных. Еще тысячи граждан были расстреляны в противотанковом рву на северной окраине города. Как и в Керчи, многих джанкойцев угнали на каторжные работы в Германию.

Освободили город Джанкой от немецко-фашистских захватчиков подразделения 51-й армии и 19-го танкового корпуса в сопровождении авиации 8-й воздушной армии. В передовой отряд для освобождения города вышли батальоны: танковый и автоматчиков из 202-й танковой бригады подразделения 867-го самоходно-артиллерийского и 52-го мотоциклетного полков. Возглавлял отряд командир танковой бригады полковник М. Г. Фещенко. Противник оказывал жестокий отпор, каждый дом приходилось брать штурмом.

На подступах к железнодорожной станции Джанкой фашисты закрепились на небольшой высоте, превратив ее в сильный узел обороны. Взять высоту было приказано взводу под командованием младшего лейтенанта Антона Павлова . После жестокой схватки воины взяли высоту. В этом бою геройски погиб командир взвода Павлов, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был похоронен в братской могиле в Джанкое. До 18-ти часов 11 апреля 1944 года город был полностью освобожден. Во время боев оккупанты потеряли около 500 солдат и офицеров, 3,5 тысячи их сдались в плен. Советские бойцы захватили 12 эшелонов с боеприпасами и продовольствием, несколько складов с горючим, военное имущество. Джанкойцы свято чтят память о погибших воинах-освободителях: в 1965 году в их честь был сооружен монумент.

Красноперекопск

День освобождения для Красноперекопска является вторым рождением, потому что за время оккупации он был практически стерт с лица земли.

Бои 11 апреля начались ранним утром и продолжались до глубокой ночи. За это время была взломана фашистская оборона на Ишуньских позициях (село в Красноперекопском районе) и завязались сильные бои за бромный завод, превращенный немцами в мощный оборонительный узел. В 24 часа 11 апреля Красноперекопск был полностью освобожден от немецко-фашистских оккупантов, а в 4 часа 12 апреля — Ишунь.

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