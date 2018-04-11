Часть улицы Абсалямова превратится в зону отдыха

На Абсалямова появится бульвар. Еще одно место для приятных прогулок. Новая рекреационная зона должна появиться уже в сентябре.

Бульвар будут создавать «с нуля». Сейчас там нет ничего хоть отдаленно напоминающего зону отдыха. Зато есть стихийные парковки и горы бесхозного строительного мусора.

Бульвар разделят на две аллеи: для прогулок и транзита. Там же появится велодорожка, которая может войти в городской маршрут, и площадка для любителей скейтбордов, роликов и самокатов.

Местные жители будут рады центральной площади, которая вошла в план бульвара. Там будут проходить народные гуляния и новогодние елки.

Проектировщики предлагают превратить бульвар в прогулочную зону между работой и домом. Там можно будет отдохнуть от ежедневных отчетов и настроиться на вечерний просмотр телевизора дома. Летние кафе и скамейки будут способствовать отдыху.

Парковки ликвидировать не будут. Пока. На радость автомобилистам парковки превратят в «зеленую зону», но с автомобилями: нанесут разметку и озеленят. Под автостоянки уйдут резервные территории на Ямашева и Абсалямова. На Чистопольской, совсем рядом, есть многоуровневый паркинг.

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