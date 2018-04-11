Глобальный реестр принесёт серьёзный доход

Для качественного управления имуществом в России будет сформирован единый реестр государственной и муниципальной собственности. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин . Эксперты и законодатели считают, что полноценный учёт и контроль недвижимости и земельных участков повысит наполняемость бюджетов всех уровней.

Зачем нужен реестр

В теории эффективность управления государственной или муниципальной собственностью определяется его социально-экономическими показателями. То есть соотношением народно-хозяйственного эффекта, общественных благ и затрат на управление собственностью.

На практике всё куда сложнее. Существующие сегодня разрозненные ведомственные базы данных собственности создают условия для злоупотреблений. Это заставляет Росимущество искать новые подходы к повышению КПД своей работы. Но, видимо, не слишком оперативно идёт работа, так как в ситуацию вынужден был вмешаться глава государства. На недавнем заседании Госсовета Владимир Путин поручил создать единый реестр по государственному и муниципальному имуществу, особо указав на необходимость в период проведения этой работы активизировать выявление неучтённой или неэффективно используемой собственности.

Тотальный контроль в этом деле, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов , играет важную роль. Особенно, если учесть, что тема управления госсобственностью не раз становилась объектом критики со стороны общественности и законодателей.

left90тысяч объектовгосударственной собственности, по данным Росимущества, насчитывается сегодня. Большую часть представляют памятники, объекты гражданской обороны, общежития, жилые помещения, которые не подлежат приватизации.

«Сегодня принятие решения нередко происходит в пользу собственных региональных или муниципальных структур. Это всякого рода ГУПы, МУПы и так далее. А дальше начинается субаренда, зарабатывание денег. Я считаю, если собственность государственная или муниципальная, она должна приносить максимальный эффект для бюджета», — пояснил сенатор.

Вторым важным моментом парламентарий считает планирование затрат на содержание, эксплуатацию и размещение. «Не секрет, что сегодня государственные структуры берут в аренду помещения у частника, когда рядом стоят муниципальные, которые можно было бы использовать, тратя деньги только на их содержание. Я думаю, что это и имел в виду президент. Потому что таких вопросов в части управления собственностью очень много», — подытожил он.

В свою очередь, зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев связывает поручение президента с необходимостью достижения определённости в земельных вопросах.

«Здесь много неясного. Например, земли, которые состоят на учёте в региональном имущественном фонде, зачастую по размерам превосходят территории субъектов. Или другая проблема. В советское время земельная собственность отображалась на бумаге. И не всегда корректно. Границы участков отмечались карандашом. Когда переносишь толщину линии карандаша в реальность, то она составляет до ста метров. При определении собственника земельного участка сегодня из-за этого много судебных тяжб», — пояснил депутат.

Здесь много неясного. Например, земли, которые состоят на учёте в региональном имущественном фонде, зачастую по размерам превосходят территории субъектов.

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова, создание единого реестра госсобственности поспособствует решению ключевой задачи в рамках долгосрочной государственной политики — выходу государства из капитала несырьевого сектора.

«Для этого и нужен единый имущественный реестр. Думаю, за этим последует приватизация неэффективных государственных и муниципальных предприятий. В каких-то отраслях, конечно, нужно сохранить присутствие, но где-то необходимо сделать так, чтобы доля частного бизнеса выросла», — отметил сенатор.

Избавляемся от неэффективных, повышаем доходность

Помимо создания глобальной базы данных собственности, Правительство считает необходимым разработать дополнительные механизмы повышения эффективности управления федеральной собственностью. По словам замминистра экономразвития, руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова , сегодня требуется упрощённый механизм приватизации госсобственности, так как существующие законодательные нормы не позволяют оперативно решать вопрос.

Совместно с Минэкономразвития уже подготовлены поправки, согласно которым малые и средние предприятия, арендующие федеральную собственность, наделяются преимущественным правом её выкупа.

«Уже формируется пул профессиональных собственников, готовых инвестировать средства в намеченные к приватизации в 2018 году государственные объекты. Речь идёт о 1056 акционерных обществах и МУПах, доказавших свою неэффективность. Выручка от продажи госсобственности прогнозируется в районе шести миллиардов рублей», — пояснил замминистра на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 10 апреля.

В каких-то отраслях, конечно, нужно сохранить присутствие, но где-то необходимо сделать так, чтобы доля частного бизнеса выросла. Говоря о повышении эффективности управления федеральной собственностью, чиновник напомнил о поручении Владимира Путина снижать долю государства в экономике. В процессе решения этой задачи ведомство столкнулось с рядом препятствий. Первое и самое важное — низкая инвестиционная привлекательность активов, то есть малый спрос на имущество. Также мешает отсутствие механизма постприватизационного контроля.

«Мы считаем, что при приватизации социально важных для регионов объектов необходимо ввести запрет на перепрофилирование объекта вплоть до 10 лет, на массовые сокращения работников, на сворачивание бизнеса и закрепить сохранение выручки на определённом уровне», — отметил чиновник.

В то же время существующие механизмы привлечения инвестиций — государственно-частное партнёрство и концессии, по мнению Пристанскова, не в полной мере удовлетворяют потребности потенциальных инвесторов, так как отсутствует возможность привлечения инвестиций на стадии реорганизации госпредприятия в акционерное общество.

«В настоящее время инвестор не может получить кредит в банке под залог будущего объекта, также он не может рассчитывать на рассрочку. Введение такого финансового рычага позволит Росимуществу стать конкурентоспособным», — заключил глава ведомства.