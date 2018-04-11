Британская газета присудила Небензя «Оскар» за лучшую роль второго плана

«Редко случается, когда страна устраивает такое неубедительное шоу обиженного недоумения, как Россия», — пишет британская газета о выступлении РФ в Совбезе ООН

Газета пишет, что несмотря на «неопровержимые доказательства» причастности России к завоеванию Крыма , крушению малазийского самолета, взлому правительства Эстонии , а также попыток покушений на убийство своих бывших шпионов и способствования применения химоружия режимом Асада, Кремль просто «пожимает плечами», утверждает, что это никак с ним не связано, и предлагает остальному миру доказать подобные заявления.

Однако издание утверждает, что эскалация конфликта, которая наблюдается между Россией и Западом, должна остановиться в какой-то момент, прежде чем угроза человечеству станет экстремальной.

«Насколько сложно бы это не было, возможно нам скоро придется осторожно подходить к тому, как мы реагируем на российскую агрессию, вранье и обман, в надежде на ответное спокойствие Кремля», — пишет британская газета.

Вопрос лишь в том, отмечает издание, готова ли «параноидальная» Россия «охладиться» до того, как «новая Холодная война» станет еще горячее.