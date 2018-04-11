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Британская газета присудила Небензя «Оскар» за лучшую роль второго плана
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Британская газета присудила Небензя «Оскар» за лучшую роль второго плана 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британская газета The Independent пишет, что постпред России при ООН Василий Небензя достоин премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Главный приз, «Оскар» за лучшую мужскую роль, конечно же, пишет издание, ждет президента России Владимира Путина.
«Редко случается, когда страна устраивает такое неубедительное шоу обиженного недоумения, как Россия», — пишет британская газета о выступлении РФ в Совбезе ООН.
Газета пишет, что несмотря на «неопровержимые доказательства» причастности России к завоеванию Крыма, крушению малазийского самолета, взлому правительства Эстонии, а также попыток покушений на убийство своих бывших шпионов и способствования применения химоружия режимом Асада, Кремль просто «пожимает плечами», утверждает, что это никак с ним не связано, и предлагает остальному миру доказать подобные заявления.
Однако издание утверждает, что эскалация конфликта, которая наблюдается между Россией и Западом, должна остановиться в какой-то момент, прежде чем угроза человечеству станет экстремальной.
«Насколько сложно бы это не было, возможно нам скоро придется осторожно подходить к тому, как мы реагируем на российскую агрессию, вранье и обман, в надежде на ответное спокойствие Кремля», — пишет британская газета.
Вопрос лишь в том, отмечает издание, готова ли «параноидальная» Россия «охладиться» до того, как «новая Холодная война» станет еще горячее.
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