В Казани «Пятерочку» оштрафовали за шум по ночам

Советский райсуд Казани оштрафовал «Агроторг» (супермаркеты «Пятерочка») за шум в магазине на Беломорской, 45. Компания выплатит 15 000 рублей. РТ. Жильцы дома, в котором находится «Пятерочка», не могли уснуть из-за работы оборудования в магазине. Специалисты измерили уровень шума. Оказалось, что он превышает допустимые значения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Аналогичный случай произошел с «Пятерочкой» на Черноморской, 3. Жильцы пожаловались на шум, а суд их поддержал. Читайте также: Куда жаловаться на городские проблемы