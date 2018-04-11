В Казани «Пятерочку» оштрафовали за шум по ночам 

Советский райсуд Казани оштрафовал «Агроторг» (супермаркеты «Пятерочка») за шум в магазине на Беломорской, 45. Компания выплатит 15 000 рублей.
Жильцы дома, в котором находится «Пятерочка», не могли уснуть из-за работы оборудования в магазине. Специалисты измерили уровень шума. Оказалось, что он превышает допустимые значения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.
Аналогичный случай произошел с «Пятерочкой» на Черноморской, 3. Жильцы пожаловались на шум, а суд их поддержал.
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