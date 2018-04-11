РАН: Трамп испытывает Россию на прочность

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН , политолог Константин Блохин рассказал НСН о возрастающем психологическом давлении на Россию со стороны США.

«Безусловно, это угроза. Против России сейчас ведется психологическая война, чтобы заставить нас отступить. Отчасти Трамп взял тактику сумасшедшего политика, которого невозможно предугадать. Он понимает, что президент России — рациональный политик, принимающий во внимание харизматичность американского лидера. В США думают, что вряд ли Россия отважится на какой-то определенный ответ», — предположил он.

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Собеседник НСН заявил, что блеф американского лидера приближает Россию и США к очередному Карибскому кризису.

«Как блефовал Рейган, так же пытается блефовать и Трамп. И сейчас они испытывают на крепость российского лидера, российский режим, российскую политику. Проверяют, как мы будем реагировать. Отношения России и США выходят на новый уровень конфронтации, мы быстро движемся к очередному Карибскому кризису. Вполне возможно, они нанесут этот удар, вопрос в том, по каким целям. Будет ли это удар символический, либо массовый, где могут погибнуть российские военные. Во втором случае Путин будет вынужден ответить, и, я думаю, что Трамп должен это предполагать. Я думаю, что особенно переживать и нервничать не стоит», — заключил он.