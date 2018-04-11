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Патруль времени: кто следит за точностью уличных часов в Москве
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Патруль времени: кто следит за точностью уличных часов в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Это может показаться анахронизмом, но в Москве множество уличных часов. И ими продолжают пользоваться. Более того, жители бьют тревогу, когда часы останавливаются или исчезают. Кому и зачем нужны уличные хронометры в эру смартфонов, РИА Новости рассказали в столичной «Службе времени».
Сила привычки
В Москве действуют более тысячи установок «городских» уличных часов. Это те самые квадратные (иногда и другой формы) хронометры, которые висят на высоте двух с половиной — пяти метров вдоль дорог или в скверах. Москвичи поглядывают на них лишь изредка. Однако и в эпоху смартфонов за столичным «часовым хозяйством» продолжает тщательно следить специальная организация — «Служба времени». Ради кого? Оказывается, есть ради кого.
"Как только снимаешь часы, начинаются звонки с вопросами, куда мы их дели", — рассказывает руководитель «Службы времени» Вячеслав Семенов. И это не только пожилые люди. Привычка сверяться по уличным часам сохранилась у многих. «Я точно знаю, что москвичи, имея мобильные телефоны, планшеты, идут по Тверской и сверяют время по нашим часам», — говорит он.
Рабочий во время ремонта и обслуживания московских уличных часов
"Особенно горожане волновались в ходе «Моей улицы» (программа комплексного благоустройства столичных улиц 2015-2017 годов. — Прим. ред.). Спрашивают: куда исчезли часы? Отвечаем: так ведь столба нет! А вернете? Вернем", — рассказывает Семенов.
Точность гарантирована
Из 1082 установок большая часть — 1055 — стандартные квадратные часы, различающиеся разве что гербами и названиями районов. Часы кажутся небольшими, но лишь до тех пор, пока их не спустят на землю. Тогда выясняется, что они чуть не по плечо человеку среднего роста. (Проверить это можно, к примеру, посмотрев клип на песню Алены Апиной «Люби его» 1998 года: именно такие часы использовали как часть декораций, они появляются в конце второй минуты.)
Другие варианты: круглые часы, как в скверах на Садовом кольце, прямоугольные — как на Ленинградском проспекте, и так далее.
Рабочий во время ремонта и обслуживания московских уличных часов
Все часы, которые обслуживает «Служба времени», — электрические (с электронным блоком управления). Днем они работают от аккумуляторов, ночью — от электричества уличного освещения. Если свет в районе по какой-то причине отключится, часы остановятся только через три дня.
Главный вопрос: насколько можно доверять этим часам? Как утверждает руководитель «Службы времени», регламентом допускается погрешность плюс-минус три минуты, но на самом деле они гораздо точнее.
"У них кварцевая погрешность порядка 10 секунд в месяц, это очень хороший показатель. К тому же, поскольку они оборудованы «ГЛОНАСС», вообще не отстают. Если часы отстали, значит, барахлит блок управления, электроника дала сбой или появились люфты в механизме", — объясняет Семенов.
Ночной народ
В «Службе времени» порядка 40 человек. Это слесари, работающие в мастерских, объездчики и обходчики, которые патрулируют Москву и выполняют мониторинг состояния часов, а также бригады ремонтников: они прибывают на место и либо чинят там часы, либо снимают их и увозят в мастерскую. Бригада состоит из электромонтажника с допуском работы на высоте, его помощника, водителя автокрана и водителя машины прикрытия.
В мастерской по ремонту и обслуживанию уличных часов в Москве
Согласно регламенту, часы должны вернуться на место в течение пяти дней. В сложных случаях, когда приходится восстанавливать геометрию корпуса и все переклеивать, ремонт занимает несколько суток.
Как отметил Семенов, дефицита кадров «Служба времени» не испытывает. В основном в организацию приходят те, кто раньше занимался монтажом наружной рекламы. Они привыкли к выходам «в ночь».
"Когда ты в основном работаешь ночью, жизнь перестраивается на такой ритм. И по-другому уже сложно", — заключил он.
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