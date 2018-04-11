Тулеев не стал присягать Кузбассу

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев , который возглавил региональный Совет народных депутатов, не принял присягу при вступлении в должность, как того требует местное законодательство. Об этом «Уралинформбюро» сообщил кемеровский общественник Максим Учватов. Он направил заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации и лишить Тулеева мандата.

Торжественное вручение депутатского мандата Аману Тулееву состоялось 10 апреля, после чего путем закрытого голосования его избрали председателем областного совета.

"Самое интересное то, что Тулеев, как избранный депутат, не принес присягу на своем первом заседании, предусмотренную Уставом Кемеровской области ст. 41 п. 2. ", — пояснил Максим Учватов (орфография и пунктуация — автора, прим. ред.). «Человек, не принесший присягу региону, не может быть депутатом области, а тем более председателем областного совета», — подчеркнул общественник.

Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса 1 апреля. Решение было принято после пожара 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Источник "Уралинформбюро" сообщил, что политик-долгожитель возглавит областной парламент. Этот прогноз сбылся спустя неделю.

Аман Тулеев покинул пост главы региона с «золотым парашютом». Ему была назначена ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, а в пользовании экс-губернатора остались служебный кабинет с помощником и резиденция в сосновом бору. «Богатые отступные» сделали Тулеева героем очередного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что резиденция экс-губернатора представляет собой целую деревню из 40 построек, размещенную в лесу на площади 15 гектаров.

Закулисье Кузбасса в материале: Совет для Тулеева

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