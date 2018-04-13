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В Омске могут построить дорогу-дублёр вдоль Иртышской набережной
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В Омске могут построить дорогу-дублёр вдоль Иртышской набережной 

АиФ-Омск 12 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Накануне, 12 апреля, мэр Омска Оксана Фадина представила главе региона Александру Буркову квартальный отчёт. Во время этой встречи главы города и региона обсудили перспективы развития города — обустройство доступной среды для инвалидов, реконструкцию общественных пространств и ремонт Юбилейного моста. Также по итогам встречи стало известно, что региональное правительство направило в федеральный Минстрой заявку на строительство дороги-дублёра вдоль Иртышской набережной.
«Этот проект предполагает параллельное благоустройство общественных зон в историческом центре Омска. Концепция преобразований и сам проект будут обсуждаться с омичами», — сообщили в пресс-службе правительства.
Отметим, что магистраль пдланируют проложить от Ленинградского до метромоста.
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 Ещё 11 источников 
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