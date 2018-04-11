Фадина представит Буркову отчёт об итогах работы на посту мэра Омска 

Об этом сообщает «Новый Омск».
В четверг, 12 апреля мэр Омска Оксана Фадина проведёт рабочую встречу с врио губернатором Александром Бурковым. Глава города представит отчёт об итогах работы в первом квартале 2018 года.
Ранее мэра Омска выбирали горожане. Поэтому градоначальник отчитывался перед депутатами горсовета. Мэр Омска впервые представит отчёт губернатору.
Напомним, в конце 2017 года депутаты горсовета избрали Оксану Фадину на пост мэра Омска. Александр Бурков период выборов поддержал кандидатуру Фадиной, которая ранее занимала должность министра экономики Омской области.