Индексная компания FTSE Russell удалит бумаги En+ и «Русала» из своих индексов с 13 апреля 

Индексный провайдер FTSE Russell исключит ценные бумаги "En+" и "Русала" из своих индексов с 13 апреля, говорится в сообщении индексной компании.
Решение принято в связи с включением указанных компаний в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В частности, ценные бумаги «Русала» будут исключены из индексов FTSE All-World Index, FTSE Developed Index, FTSE Global Large Cap Index, а бумаги En+ из индексов Russell Global Index и Russell Developed Index.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.