Секрет гостеприимства. Кому Олег Дерипаска подарил часть своего бизнеса

В конце марта 2002 года милиционеры прикрыли все стихийные рынки небольшого городка Байкальск на берегу Байкала, сотрудники ФСО взяли под усиленную охрану горнолыжную трассу на горе Соболиная. Горожан по местному телевидению предупредили, что снайперы спецслужб при необходимости стреляют без предупреждения. В городе ждали президента России. Владимир Путин вместе с семьей покатался на лыжах на горе с великолепным видом на Байкал и высказался по поводу градообразующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), одобрив его модернизацию, в результате которой сброс сточных вод в озеро должен был прекратиться.

Спустя 10 лет, в мае 2012 года, работники ЦБК пожаловались Путину на владельца предприятия, миллиардера Олега Дерипаску . «Три года назад он бросил нас на произвол судьбы, — писали они. — Наше предприятие он презрительно называл „чемодан без ручки“. Но тем не менее вытащил из этого „чемодана“ все самое ценное. Например, горнолыжный курорт „Гора Соболиная“, который вы посещали, продали структуре Олега Дерипаски всего за 584 000 рублей, хотя оценивался он в то время в 120 млн рублей…» Обращение не помогло. Юристы миллиардера в суде доказали законность сделки, а комбинат в 2013 году полностью прекратил работу.

Сейчас «Гора Соболиная», как и еще 40 объектов индустрии гостеприимства, принадлежит компании «ГОСТ отель менеджмент». Номерной фонд гостиниц, санаториев и пансионатов «ГОСТа» составляет 4148 номеров — это вторая крупнейшая российская отельная сеть (без учета международных). И Дерипаска уже не имеет отношения к этому бизнесу.

Австрийский Лех — один из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Здесь можно встретить членов королевских семей и голливудских звезд. Здесь любила покататься принцесса Диана. В 2007 году Дерипаска купил в Лехе трехзвездочную гостиницу Solaria, без долгих раздумий снес ее и построил пятизвездочный отель Aurelio, в туристических гидах его называют новым ориентиром австрийской роскоши и предупреждают, что, несмотря на высокие цены, все номера, включая люкс площадью 240 кв. м за €18 000 за ночь, могут быть забронированы. Дерипаска вложил в этот проект $30 млн «Западные менеджеры полгода управляли Aurelio, но их работа была неэффективна, и эти объекты перевели в «ГОСТ», — рассказывает бывший гендиректор «ГОСТ отель менеджмент» Сергей Колесников . Майор ФСО после увольнения в 2000 году устроился в создающуюся службу безопасности «Русала» , но через год попал под сокращение. Полгода он руководил небольшим японским рестораном на Трубной площади, а затем по приглашению своего бывшего командира по службе в ФСО стал управлять отелями «Гелиопарк», позже были отели «Промсвязьнедвижимости» братьев Алексея Дмитрия Ананьевых . В 2006-м Колесников стал совладельцем (10%) компании «Артурс отель», которая за два года ввела в эксплуатацию пять гостиниц. С партнерами он не ладил и поэтому быстро согласился на предложение одной из структур Дерипаски написать бизнес-план и разработать концепцию развития бывшей усадьбы Апраксиных в Дмитровском районе Подмосковья

В подмосковной усадьбе Апраксиных сохранился крепостной театр, флигеля для прислуги, конюшня с манежем. Когда в середине 2000-х жители села Ольгово и владельцы соседних дачных участков узнали, что хозяином усадьбы стал Олег Дерипаска, то вздохнули с облегчением. «У меня там рядом дача с 1990-х годов, я через усадьбу ходить боялась, — рассказывает заведующая отделом музея-заповедника „Дмитровский кремль“ Надежда Волкова. — Тогда в парке новые русские устраивали охоту на кабанов — грандиозные пьянки со стрельбой, шашлыками и баней. А Дерипаска хотел спа-курорт сделать». По планам Колесникова на территории усадьбы должен был появиться гостинично-рекреационный комплекс с отелем на 200 номеров стоимостью $50 млн, даже по меркам тучных 2000-х это были огромные деньги. «Они привлекли реставраторов и архитекторов, которые сделали проект. Мне его показали — это был ужас: не реконструкция и не реставрация, а художественный свист», — вспоминает Волкова. Но эти амбициозные планы так и не были реализованы.

Усадьбой управляет сегодня компания «Апраксин Центр» (входит в «ГОСТ отель менеджмент»), одной из первых новостей от нее стало сообщение от 10 декабря 2012 года об открытии сауны. Исторические здания с минимальным ремонтом сдаются в аренду под производственные площадки, на территории организована рыбалка, катание на лошадях, открыт ресторан. «Все, что сделали собственники усадьбы Апраксиных, — организовали платную рыбалку на ее территории. Даже котельную не ремонтируют, — рассказывает депутат городского поселения Яхрома Игорь Нечаев . — Руководство усадьбы каждый год выходит к нам в Совет депутатов и просит льготы по налогу на землю».

Флагманским объектом в «ГОСТе» считают дизайн-отель «СтандАрт» на Пушкинской площади в центре Москвы . Структуры Дерипаски купили здание, где раньше размещалось издательство «Московские новости», в 2006 году. В 2008-м «Базовый элемент» сообщил, что передал этот и другие гостиничные проекты на баланс компании «ГОСТ отель менеджмент», которая, как было отмечено, никак не связана с Олегом Дерипаской. Пятизвездочный отель «СтандАрт» принял первых гостей в ноябре 2015 года, здесь 105 дизайнерских номеров, их можно снять по цене от 7100 до 170 000 рублей за ночь.

Что еще сейчас принадлежит «ГОСТу»? В июне 2006 года в Сочи , на территории бывшего советского санатория, открылся первый в России бутик-отель Grand-Hotel & Spa Rodina. В реконструкцию санатория, доставшегося Дерипаске вместе с Горьковским автозаводом, было вложено около $60 млн Самый дешевый номер в отеле в июне 2018 года можно забронировать за 39 900 рублей за ночь, самый дорогой — за 202 400 рублей.

В 2007 году в здании на Чистых прудах в Москве, где в советское время размещался индийский ресторан «Джалтаранг», начал работать закрытый фитнес-клуб, рассчитанный на несколько десятков человек — топ-менеджеров «Русала» и друзей Олега Дерипаски. Попасть с улицы в заведение можно было, купив годовую клубную карту за $120 000.

В 2009 году в полутора часах езды от Москвы открылся «Целеево Гольф и Поло клуб». Инвестиции в проект оценивались в $30 млн Первоначально планировалось, что пожизненное членство в клубе будет стоить $30 700, что не освобождало от уплаты годового взноса в $3000, но позже от этой идеи отказались.

Сергей Колесников возглавил «ГОСТ» 1 марта 2008 года, до этого он провел аудит в Grand-Hotel & Spa Rodina и перезапустил комплекс на Чистых прудах. «Гостиничные объекты начали постепенно передавать в „ГОСТ“, чтобы улучшить их экономику», — рассказывает Колесников.

Что изменилось? Годовая клубная карта в фитнес-клуб на Чистых прудах, например, стоит сейчас от 120 000 рублей (занятия в выходные дни) до 1,5 млн рублей (занятия без ограничений). Клубная карта на горнолыжный курорт «Целеево» на год стоит 100 000 рублей, годовая карта в «Целеево Гольф и Поло клуб» — 150 000 рублей.

В «ГОСТ» один за другим передавались отели, санатории, горнолыжные курорты и детские летние лагеря. «Этот бизнес на 90% формировался из непрофильных активов промышленных предприятий, которые приобретал Олег Дерипаска, — рассказывает бывший топ-менеджер „Базового элемента“. — Сначала они играли вспомогательную роль, позже начали думать, как они должны зарабатывать. Оставшиеся 10% — это объекты, построенные по инициативе Дерипаски. Во-первых, он человек очень мобильный и хотел комфортно жить в тех местах, куда часто приезжал. Во-вторых, круг интересов у него довольно большой — от коневодства до горных лыж. Так в бизнесе появлялись ипподромы и горнолыжные курорты». В Иркутской области «ГОСТ» получил горнолыжную трассу на горе Соболиная, санатории, детский лагерь, отели в Иркутске и базы отдыха на Байкале. «ГОСТу» достались все объекты индустрии гостеприимства, ранее принадлежавшие структурам Олега Дерипаски, за исключением комплекса «Имеретинский» (бывший «Айвазовский») — он входит в «Базэл» и находится в «ГОСТе» под управлением.

В сентябре 2013 года Сергей Колесников вошел в «чистую зону» отеля «Айвазовский», строящегося «Базэлом» к Олимпиаде в Сочи. Комплекс из 12 корпусов планировалось передать в управление западному оператору, но и он достался «ГОСТу». Компании предстояло за три месяца отобрать и обучить более 1000 человек для обслуживания почти 1300 номеров, провести пуско-наладочные работы.

«Логистика была очень сложной, на ввоз всего требовалось разрешение ФСО. Мы закупили три рефрижератора, создали материнскую кухню с шоковой заморозкой и сами сделали огромное количество полуфабрикатов, только пельменей 6 т налепили», — вспоминает Колесников. Для персонала были открыты столовая, магазины и библиотека. За время Олимпиады отель принял 4000 гостей, среди них было 56 президентов разных стран, министры, олимпийские чемпионы и артисты.

Двадцать третьего февраля 2014 года прошло тожественное закрытие Олимпиады в Сочи, через полгода из «ГОСТа» ушел Колесников. «Я устал, если честно, — объясняет он. — Сейчас у меня есть собственная компания, я свободный человек, и это самое важное». Кому принадлежит «ГОСТ»? Колесников говорить об этом отказывается.

В сентябре 2017 года 75% акций «Фор медиа» перешло под контроль Руслана Терекбаева , более 10 лет возглавлявшего медийные компании Дерипаски. Именно к нему посоветовал обратиться с вопросами о владельце «ГОСТ отель менеджмент» Павел Езубов. Терекбаев — президент «ГОСТа», он согласился говорить только о деятельности этой компании. В «Базэле» корреспонденту Forbes заявили, что «компания „ГОСТ отель менеджмент“ уже около 10 лет не входит в периметр группы „Базовый элемент“. Представитель Олега Дерипаски Вера Курочкина не смогла ответить на вопрос, на каких условиях Павел Езубов получил отельный бизнес.

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