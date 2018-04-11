Ещё
РКЦ «Прогресс» изготовит для«Роскосмоса» три ракеты-носителя «Союз-2-1а»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РКЦ «Прогресс» изготовит для«Роскосмоса» три ракеты-носителя «Союз-2-1а» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» изготовит и поставит Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» три ракеты-носителя «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС», сообщает портал zakupki.gov.ru.
Цена контракта — 3 654 379 110,00, стоимость одной ракеты-носителя — 1 218 126 370,00 рублей. Источник финансирования федеральный бюджет.
Ракеты-носители должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технических условий. Гарантийный срок хранения и эксплуатации ракет-носителей должен составлять 6,5 года.
Сроки поставки — до 25 ноября 2019 года.
АиФ-Самара: последние новости
За три месяца приставы Самарской области выдворили 178 мигрантов-нелегалов В Самаре ограничат движение на Радоницу, Троицкую Субботу и в День Победы Развитие регионального АПК является стратегической задачей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления965
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей170
Небо над Сирией опустело437
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда136
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение