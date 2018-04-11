РКЦ «Прогресс» изготовит для«Роскосмоса» три ракеты-носителя «Союз-2-1а»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» изготовит и поставит Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» три ракеты-носителя «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС», сообщает портал zakupki.gov.ru.

Цена контракта — 3 654 379 110,00, стоимость одной ракеты-носителя — 1 218 126 370,00 рублей. Источник финансирования федеральный бюджет.

Ракеты-носители должны быть изготовлены в соответствии с требованиями технических условий. Гарантийный срок хранения и эксплуатации ракет-носителей должен составлять 6,5 года.

Сроки поставки — до 25 ноября 2019 года.