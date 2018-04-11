Мошенники через мессенждеры атакуют искитимцев

Вот текст сообщения: «Привет! »МАГНИТ» дарет бесплатный ваучер на сумму 11527,6 рублей. Я только что получил мой ваучер, поспешите пока бонус не закончился. Просто зайдите на сайт ниже». (Орфография и пунктуация сохранены).

Сразу смущает орфографическая ошибка в слове «дарет». Но если проигнорировать данный факт и перейти по ссылке, то оказываешься на сайте, где сначала предлагают пройти тест и ответить на два незатейливых вопроса: «Делали ли вы когда-нибудь покупки в „Магните“? » и «Вы бы посоветовали „Магнит“ свои друзьям и близким?»

Затем нужно разослать полученное сообщение по всем своим контактам в приложении для общения. Оказывается, надо оповестить такое количество адресатов, которых просто может не оказаться в телефонной книге. Но если этот этап удалось преодолеть и успешно «наградить» спамом всех своих знакомых, то дальше у вас попросят персональные данные, в том числе и номера банковской карты, на которую вам «переведут» деньги. Дальше начинается афера с отправкой кодов, SMS и прочими необдуманными действиями, которые в конечном итоге приведут не к пополнению карты на обещанную сумму, а к потере имеющихся на ней средств. Некоторые люди сообщают о том, что, перейдя по присланной ссылке, они оказывались на страничке, где им предлагали оформить кредитную карту.

Если не рисковать переходом на сомнительные ссылки и убедиться, что это действительно обман, можно позвонить на горячую линию магазина «Магнит» и прослушать сообщение: «Если вы получили бесплатную рассылку о предоставлении бесплатных ваучеров, то будьте осторожны, поскольку эта рассылка носит мошеннический характер и не имеет отношения к сети магазинов „Магнит“. Поэтому в целях безопасности наша компания не рекомендует вам проходить по данной ссылке. У нас такой акции нет».

И только страсти вокруг бесплатных ваучеров поутихли, люди разобрались, что это откровенный обман, как начали всплывать сообщения о денежном выигрыше или ваучере в интернет-магазине или сети фастфудов.

Между тем, еще свежи воспоминания об аферах со сковородками по цене машин в Искитимском районе. Тогда мошенники продавали пенсионерам сковородки за 150 тысяч рублей. За два дня пребывания в городе продавцы оформили кабальные кредитные договоры на десятки тысяч рублей с несколькими посетителями их презентаций.