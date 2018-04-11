В Курганской области браконьеры погубили рысь

Браконьеры промышляли на территории Заполойского охотничьего угодья Белозерского района. Разрешения на право охоты и путевок у мужчин не было. По данным пресс-службы областной прокуратуры, за незаконную добычу рыси нарушители привлечены департаментом природных ресурсов к административной ответственности в виде штрафа. В доход бюджета Белозерского района мужчины должны выплатить 60 тыс. рублей.

«ФедералПресс» ранее писал: министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что в 2018 году будет в два раза ужесточена ответственность за браконьерство. Например, максимальный размер вреда, причиненного уничтожением лося, увеличится с 280 тысяч до 560 тысяч рублей.