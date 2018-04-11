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В Нижегородской области сегодня проживают более 300 бывших узников фашистских концлагерей, — Никитин
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В Нижегородской области сегодня проживают более 300 бывших узников фашистских концлагерей, — Никитин 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин обратился к нижегородцам в День освобождения узников фашистских концлагерей.
Текст обращения распространила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
«Уважаемые жители Нижегородской области!
11 апреля во всем мире отмечается как День освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата призвана напомнить нам об ужасах фашистского режима и о том, к каким ужасным последствиям может привести человеческая нетерпимость.
Весна 1945 года стала временем освобождения для десятков тысяч узников. Вместе с ними из-за колючей проволоки на свет вышла страшная правда о «лагерях смерти». Освенцим, Бухенвальд, Дахау — эти названия стали нарицательными. Никогда время не сотрет эти позорные страницы в истории человечества.
В Нижегородской области сегодня проживают более 300 бывших узников фашистских концлагерей. Они преодолели самые тяжелые испытания, которые только можно представить. Это пример мужества для каждого из нас.
Я желаю тем, кто прошел этот страшный путь здоровья и благополучия! Спасибо вам за труд на благо региона и участие в воспитании новых поколений нижегородцев!», — говорится в тексте обращения.
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